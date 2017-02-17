Пол Скоулз: «Игроки «МЮ» хотели бить Роналдиньо по ногам за переход в «Барселону»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Скоулз

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз признался, что он и его партнеры по команде в свое время хотели отомстить экс-хавбеку «Барселоны» Роналдиньо. Месть должна была состояться за то, что он предпочел манкунианцам каталонский клуб. 

«Я помню этот год. Наша команда в рамках предсезонной подготовки совершала турне. Казалось, Роналдиньо перейдет в «Манчестер Юнайтед», однако он перешел в «Барселону». Мы должны были сыграть товарищеский матч с каталонцами. И игроки «Манчестер Юнайтед» хотели по ходу матча бить Роналдиньо по ногам за переход в «Барселону».

Однако мы не могли даже приблизиться к нему. Это был замечательный игрок, и я был бы рад видеть его в «Манчестер Юнайтед». Но этому не суждено было произойти», — заявил Пол Скоулз.

Роналдиньо пополнил ряды сине-гранатовых перед стартом сезона-2003/04, а до этого защищал цвета «ПСЖ».

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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Вадим Павлов

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