Поль Погба хочет вернуться в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен сменить клуб предстоящим летом. 25-летний француз хочет вернуться в «Ювентус», за который выступал с 2012 по 2016 год.

Отмечается, что агент полузащитника Мино Райола активно работает над трансфером своего клиента в туринский клуб.

Напомним, Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году за рекордные на тот момент € 105 млн.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Поль принял участие в 27 матчах, забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport