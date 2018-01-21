Поль Погба требует от руководства «МЮ» увеличения зарплаты

Автор: Дмитрий Темников 0

Поль Погба

Французский футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет добиться от команды увеличения заработной платы. Об этом сообщают СМИ.

По некоторым данным, 24-летний полузащитник требует зарплаты, которая будет не меньше, чем у потенциального новичка команды Алексиса Санчеса. Чилиец может перейти к «красным дьяволам», если полузащитник «Юнайтед» Генрих Мхитарян станет игроком «Арсенала». Сообщается, что зарплата Санчеса в «МЮ» будет составлять 400 тысяч евро в неделю.

В текущем сезоне АПЛ Погба провел за «МЮ» 14 игр. В этих встречах он забил три мяча и отметился девятью голевыми пасами.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal 

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