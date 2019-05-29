Поль Погба согласился на снижение зарплаты в «Реале»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба договорился с «Реалом» о переходе. По данным источника, сначала мадридский клуб анонсирует переход полузащитника «Челси»Эдена Азара, и только затем подпишут контракт с Полем Погба и сообщат об этом.

Также источник утверждает, что француз согласился пойти на понижение зарплаты.

В «Манчестер Юнайтед» Погба зарабатывает 13 миллионов евро в год. В «Реале» будет получать на три миллиона евро меньше.

Сумма трансфера составит 170 миллионов евро.

Поль Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года.

Его контракт истекает летом 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun