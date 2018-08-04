Поль Погба отказался прервать отпуск по просьбе Моуринью

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отказался вернуться в расположение команды до окончания отпуска.  Наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью попросил французского полузащитника вернуться ранее запланированного срока.

25-летний Погба отверг просьбу наставника и устроил большую вечеринку для друзей и близких в Лос-Анджелесе, после чего отправился во Французскую Полинезию для продолжения отдыха. Жозе Моуринью остался крайне недоволен решением француза. Данный инцидент может увеличить шансы на скорый трансфер Погба в другой клуб. В услугах Погба заинтересованы «Барселона» и «Ювентус».

Поль Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года, сыграл 57 игр и забил 11 голов. В составе сборной Франции 25-летний полузащитник стал чемпионом мира на чемпионате мира 2018 года, который состоялся в России.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

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