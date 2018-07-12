Поль Погба: «Не думаю, что удача будет играть большую роль в финале ЧМ»

Автор: Михаил Серебряков 0

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Полузащитник сборной Франции Поль Погба поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018 против Хорватии. Игра состоится 15 июля.

«Сборная Хорватии сыграли очень сложный матч с Англией, но они не сдались. Они проигрывали 1:0, но смогли переломить ход матча. Есть две команды и один Кубок. Они сыграли на ЧМ на 90 минут больше, чем мы. Не знаю, будет ли им от этого тяжелее, или, наоборот, добавит мотивации для победы.

В финале все может случиться, например, пенальти на второй минуте. Не думаю, что удача будет играть большую роль в этом матче, лучшей станет самая решительная команда.

У хорватов нет звезд на футболках, они хотят получить одну. Они проделали хороший путь и хотят победы, как и мы. Но у меня нет звезды, она только на майке, ее не я заработал. Мы хотим добыть ее для всех нас», – сказал Погба

Фото: Global Look Press
Источник:L`Equipe

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