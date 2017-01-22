Поль Погба: «Антуан мой брат»

Поль Погба рассказал, как он относится к Антуану Гризманну. Напомним, что Гризманн вскоре может стать одноклубником Поля.

«Я всегда хорошо провожу время, когда рядом есть Антуан. Он мой брат. Мы всегда вместе. Когда вы хорошо ладите за пределами поля, то лучше понимаете друг друга непосредственно на нем. В сборной Франции именно так и есть», – сказал Погба.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с Гризманном. Также и Диего Симеоне недавно заявил, что никого насильно в клубе он не удерживает.

Отмечаем, что трансфер Антуана в Англию может состояться уже в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Антуан забил 7 мячей и отдал 4 голевых передачи. Погба отличился 4 раза и три раза ассистировал своим партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com