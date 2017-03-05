Пол Мерсон: «Я бы поставил, что Арсен Венгер станет тренером «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон высказал предположение касательно тренера лондонской команды Арсена Венгера. По мнению экс-игрока, француз может возглавить «ПСЖ».

«У Венгера есть игровой стиль, он пользуется прекрасной репутацией во всем мире. Этот тренер знает каждого футболиста на свете. У него очень весомая репутация.

С учетом того, как выступает «Монако», я не уверен, что «ПСЖ» защитит чемпионский титул во Франции. И если парижская команда не выиграет Лигу чемпионов… Если б мне пришлось ставить свои деньги, то я бы сказал, что в следующем сезоне Венгер будет тренировать «ПСЖ», – поделился мыслями англичанин.

В настоящее время пост тренера «ПСЖ» занимает Унаи Эмери. Контракт, связывающий Венгера с «Арсеналом», рассчитан до окончания нынешнего сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal