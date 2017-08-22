Пол Гаскойн сказал, что трогал пенис Леса Фердинанда перед матчами сборной Англии

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн рассказал, что перед матчами национальной команды трогал пенис форварда Леса Фердинанда. 50-летний англичанин признался, что был настолько впечатлен размером пениса Фердинанда, что просил «потрогать его».
При всем при этом, Фердинанд был не против.
По словам Гаскойна, данный ритуал приносил ему удачу и помогал демонстрировать лучшую игру.
Отметим, что Лес Фердинанд опроверг заявление Гаскойна и сказал, что такого не было.
Фото: Global Look Press
Источник: Daily Record