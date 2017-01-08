Пол Гаскойн подвергся нападению неизвестного в лондонском отеле. Бывшему полузащитнику сборной Англии наложили 11 швов

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн подвергся нападению неизвестного в одном из лондонских отелей. 49-летнего англичанина столкнули с лестницы, в результате чего он получил травму черепа. Сообщается, что в больнице Гаскойну наложили 11 швов.

При этом отмечается, что бывший хавбек «Трех львов» находился в нетрезвом виде, однако ничем не спровоцировал нападавшего. В настоящее время полиция Лондона разыскивает злоумышленника.

Фото: Global Look Press

Источник: The Mirror