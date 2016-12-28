Пол Гаскойн госпитализирован после драки

Автор: Никита Поляков 0 Comments

Пол Гаскойн

Бывший игрок сборной Англии Пол Гаскойн госпитализирован после драки, которая произошла в лондонском отеле. Гаскойн, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок и выкрикивал расистские лозунги.

Один из посетителей отеля вступил с ним в конфликт, который закончился дракой. В итоге Гаскойн был сброшен с лестницы. Бывший футболист доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой.

На протяжении всей своей футбольной карьеры Гаскойн выступал в составе «Ньюкасла», «Миддлсбро», «Эвертона», «Тоттенхэма», «Лацио» и «Рейнджерс». Гаскойн, который входит в зал славы английского футбола, в составе сборной Англии сыграл 57 матчей и забил десять мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Никита Поляков

Читайте по теме

Том Клеверли попал в сферу интересов «Эвертона»

Дарио Срна

«Манчестер Сити» хочет перехватить Дарио Срну у «Барселоны»

Войцех Щенсны в понедельник пройдет медосмотр в «Роме»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 