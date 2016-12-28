Бывший игрок сборной Англии Пол Гаскойн госпитализирован после драки, которая произошла в лондонском отеле. Гаскойн, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок и выкрикивал расистские лозунги.

Один из посетителей отеля вступил с ним в конфликт, который закончился дракой. В итоге Гаскойн был сброшен с лестницы. Бывший футболист доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой.

На протяжении всей своей футбольной карьеры Гаскойн выступал в составе «Ньюкасла», «Миддлсбро», «Эвертона», «Тоттенхэма», «Лацио» и «Рейнджерс». Гаскойн, который входит в зал славы английского футбола, в составе сборной Англии сыграл 57 матчей и забил десять мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail