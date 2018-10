Погиб владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха

Владелец «Лестера» разбился на своем вертолете. Это случилось при взлелте со стадиона после матча английской Премьер-лиги.

При крушении погибли трое: владелец клуба тайский миллиардер Вишай Шриваддханапрабха, пассажир и пилот. Их личности сейчас устанавливают.

По словам очевидцев, вертолет рухнул на стоянку и загорелся почти сразу после взлета с газона стадиона King Power. У него отказал хвостовой винт. Вертолет владельца «Лестера» потерял управление сразу после взлета. Он рухнул в нескольких десятках метров от стадиона — на парковке. Все, кто был на борту, погибли.

A Leicester City spokesman said: “We are assisting Leicestershire Police and the emergency services in dealing with a major incident at King Power Stadium. The Club will issue a more detailed statement once further information has been established.”

— Leicester City (@LCFC) 27 октября 2018 г.