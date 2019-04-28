Поезд на Запад. Как «Локомотив» принимал «Енисей»

«Локомотив»рассчитывает на прямую путевку в Лигу чемпионов. Но если «железнодорожники» хотят составить компанию петербуржцам в элитном турнире, то им придется по-максимуму выкладываться в оставшихся матчах РПЛ, даже против аутсайдеров чемпионата, как сегодня против «Енисея».

«Локомотив» с удачей

«Железнодорожники» удерживают вторую строчку и продолжают догонять «Зенит». Календарь на оставшиеся игры относительно легкий: тульский «Арсенал», «Уфа», «Рубин» и «Урал». С некоторыми из них «красно-зеленым» пришлось помучаться в первом круге (против команды из Екатеринбурга они потерпели поражение (1:2)), но до конца чемпионата остается пять туров, поэтому рассчитывать на подобную развязку или ничью «Локомотив» не собирается. «Будем биться за чемпионство до финального свистка последней игры» — заявил в прошлом туре Джефферсон Фарфан. Главное преимущество «красно-зеленых» — дополнительный день подготовки к матчу и домашние трибуны.

Но и у красноярцев была мотивация. Победа в середине недели над «Оренбургом» (2:1) явно добавила моральных сил команде Дмитрия Аленичева. Тренер «Енисея» надеялся на успех: «Считаю, что нам по силам отобрать очки у «Локомотива» в Москве». Нападающий Александр Соболев прервал безвыигрышную серию «Енисея», после чего клуб приобрел уверенность.

Нужен гол!

Юрий Семин выставил атакующий состав к встрече с «Енисеем». Установка главного тренера была направлена на быстрые атаки, и, как следствие, оформление быстрого гола. В нападение Юрий Павлович выставил братьев Антона и Алексея Миранчуков, Джефферсона Фарфана и Федора Смолова. В опорной зоне оказались два Дмитрия — Тарасов и Баринов. В обороне «Локомотиву» пришлось поэкспериментировать: вместо Чорлуки тренер «железнодорожников» выпустил Крыховяка в пару к Кверквелии. Иногда польский полузащитник занимал игровую позицию своего соотечественника Рыбуся на левом фланге обороны.

Атакующий квартет сразу принялся штурмовать ворота гостей. Прошло полминуты от встречи, а вратарю «Енисея» Юрию Нестеренко пришлось уже напрячься: отбить атаку «железнодорожников» и встретить первый угловой москвичей. Но затем темп игры поубавился. Семина не мог устроить такой сюжет игры: с первых же минут тренер активно двигался вдоль кромки поля, размахивая руками и раздавая подсказки Миранчукам и Крыховяку. Аленичев, в свою очередь, спокойно сидел в кресле. Экс-тренер «Спартака» встанет только раз, чтобы уйти на перерыв в раздевалку. «Енисей», впрочем, не остался без поддержки. Болельщики гостей разместились на одной из центральных трибун вместо привычной гостевой, поближе к родному клубу. Немногочисленная группа фанатов гнала любимцев вперед, едва Южная трибуна «РЖД-Арены» брала паузу.

Заколдованные ворота

Прошло пол тайма, а гола все не наблюдалось. «Локомотив» гостил на чужой половине поля 15 минут, но в атаке недоставало завершителя. Смолов был незаметен, Фарфан активничал на всех участках поля, Миранчуки поддерживали атаки через фланги. В какой-то момент даже Рыбусь пошел вперед, настолько уверенно «Локомотив» шел вперед. Но все атаки «железнодорожников» тормозил вратарь Юрий Нестеренко. Плотные удары Баринова и Алексея Миранчука были остановлены голкипером. Поэтому главную задачу — забить гол — «Локо» не выполнил. Заметно хромала реализация. А трибуны стали нетерпеливо напевать «Нам нужна победа!». Главный тренер «красно-зеленых» подгонял команду, но после очередного нереализованного момента Юрий Павлович только разочарованно отворачивался от поля и задумчиво шел по кромке. Как только прозвучал свисток на перерыв — Семин долго стоял у газона, и по пути в раздевалку перекинулся парой слов с разминающимся Фернандешем.

Время замен

Первый тайм не принес желаемого результата «Локомотиву», поэтому откладывать замены Семин больше не мог. Вместо Смолова на газон вышел португалец, а Тарасова сменил Жемалетдинов. Освежив состав, «железнодорожники» включили режим активности и провели сразу две контратаки. Замены дали второе дыхание: игра стала идти через Алексея Миранчука. Фернандеш получил порцию аплодисментов в свой адрес после финта Зидана.

«Енисей» не собирался отсиживаться в штрафной и во второй половине матча нанес первый удар по воротам Маринато Гильерме. А вот второй прострел капитана «Енисея» Валерия Кичина пришелся в свои ворота. «Железнодорожники» помчались праздновать, но их счастье было недолгим: через несколько минут Игнатьев получил тяжелую травму, и Семин пошел на вынужденную замену. Идову выбежал играть не непривычный ему правый фланг.

Матч логично подходил к концу, и «Локомотив» сбавил игровой темп. И тут свое слово взял «Енисей». Первая же атака через центр, выход один на один, добивание — и «РЖД-Арена» впадает в шок. Гол Михаила Костюкова вызвал восторг у маленькой группы фанатов гостей. «Локомотив» мгновенно опомнился и через четыре минуты снова вышел вперед. Героем эпизода стал Фарфан, который наиграл на гол. Перуанец пробил на силу, и удар оказался точен. Третий гол за две игры — кажется, Фарфан на достигнутом не намерен останавливаться.

Хотя «Локомотив» и взял три очка у аутсайдера чемпионата России, едва ли Юрий Семин остался доволен качеством игры. Тем не менее, поезд едет в еврокубки, и пока еще стремится догнать «Невский экспресс» из Санкт-Петербурга.

Фото: Twitter ФК «Локомотив»

Текст: Дарья Григорьева, Андрей Синельщиков