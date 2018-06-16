Подруга Робби Уильямса: «Средний палец был адресован британскому парламенту»

Автор: Евгений Морозов 0

Чемпионат мира по футболу. Церемония открытия. Москва. Стадион «Лужники». 14 июня 2018 г.

Стало известно, кому Робби Уильямс адресовал свое странное послание на открытии чемпионата мира. Во время выступления англичанин сказал «я сделал это бесплатно» и показал в камеру средний палец.

«Этот жест был адресован британскому парламенту. В Британии Робби находится под огромным давлением, его обвиняют в связях с Владимиром Путиным. Но я знаю его уже 10 лет. Робби — последний человек, от кого можно ожидать каких-то политических игр, интриг. Он даже не стал комментировать свой поступок. Он просто показал этот жест и всe. И он показал его британскому парламенту. Поверьте, они здесь уже успели это обсудить.

Прессу Великобритании сейчас по-настоящему штормит. А Робби не получил ни цента за своe выступление на церемонии открытия. Что касается связей с Путиным, то они даже не встретились», – говорит его безымянная подруга.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Комсомольская правда»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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