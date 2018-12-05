Подруга Александра Кокорина: «Встретит Новый год в СИЗО. Зато можно посмеяться»

Агент, подруга Александра Кокорина Дарья Шишканова прокомментировала продление арестафорварду и его соучастнику Павлу Мамаеву. Футболисты пробудут в СИЗО как минимум до 8 февраля.

«Встретят Новый год в СИЗО. Это всего лишь Новый год очередной. Зато можно посмеяться и сказать, что потом будет что вспомнить. Так сложились обстоятельства.

Ведь никто от такого не застрахован, у нас же как говорят: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся». Совершенно мирный человек может выйти на улицу, например, попасть под машину и погибнуть.

Таких случаев очень много. Так что с Александром произошло не самое страшное», – говорит девушка.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»