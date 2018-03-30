Подпишись на «Футбол. Хоккей» и выиграй мяч с автографами звезд и 20 тысяч рублей

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Приближается самое ожидаемое событие этого года – чемпионат мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России. Москва, Питер, Волгоград, Сочи, Казань, — в общем, более 10 городов по всей стране, уже готовы принять многочисленных гостей. А наблюдать за этим событием будут миллионы болельщиков и просто неравнодушных по всему миру.

Еженедельник «Футбол» на выставке «Спорт». Москва. КВЦ «Сокольники». 28 марта 2018 г.

 Vipishi.ru и еженедельник «Футбол. Хоккей» не могли остаться в стороне и, присоединяется к волне всеобщего ожидания праздника. Немного прозорливости и удачи, и Ваших руках может оказаться неоценимый трофей – мяч с автографами звезд мирового футбола или, а может даже и вместе с тем, денежная награда – 20 000 рублей. Также среди наград – электронные подарочные сертификаты на подписку от Vipishi.ru.

С 15 марта 2018 года на Vipishi.ru стартовал творческий конкурс «Чемпионат по подписке», посвященный чемпионату мира-2018.

Победителей конкурса ждут уникальные награды и ценные памятные призы. Все что нужно – оформить подписку на Vipishi.ru на бумажную версию еженедельника «Футбол. Хоккей», а также другие издания в каталоге, а потом угадать участников финального матча ЧМ-2018 и результат игры.

Не пропустите грандиозное событие! Играйте в футбол, смотрите футбол, читайте «Футбол»!

Источник: Vipishi.ru
Фото: еженедельник «Футбол»

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