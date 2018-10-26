Победителем конкурса youtube-канала «Джинс Футбол» и еженедельника «Футбол» стал Алексей Изикеев!

Победителем совместного конкурса еженедельника «Футбол» и YouTube-канала «Джинс Футбол» стал Алексей Изикеев. В качестве приза он получит книгу-путеводитель «Москва футбольная». Благодарим всех наших подписчиков, принимавших участие в конкурсе!

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, где призом стала книга-путеводитель «Москва футбольная», нужно было посмотреть это видео и выполнить инструкции ведущего!

YouTube-канал «Джинс Футбол» в гостях у еженедельника «Футбол»!

«Сталинца» на вас нет. Каким был первый стадион в Черкизово. Отрывок из книги «Москва футбольная»

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Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею