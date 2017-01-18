Победитель азиатской Лиги чемпионов исключен из турнира из-за договорных матчей

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Чонбук

Победитель азиатской Лиги чемпионов «Чонбук Моторс» не сможет защитить свой титул. Клуб был уличен в договорных матчах.

Сегодня решение о дисквалификации «Чонбука» в связи с открывшимися фактами приняла Азиатская конфедерация футбола. В прошлом году «Чонбук» в финале обыграл «Аль-Айн» из ОАЭ со счетом 3:2.

Клуб намерен подать апелляцию на решение о дисквалификации.

Ранее «Чонбук» был уличен во взятках корейским судьям в 2013 и 2014 годах. Клуб заплатил штраф, эквивалентный около 70 000 фунтов стерлингов, а также лишился чемпионского титула из-за очкового штрафа. Чемпионом Южной Кореи стал «Сеул».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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