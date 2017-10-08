Победа сборной России, просьба Неймара. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 октября.

1. Сборная России победила Южную Корею в товарищеском матче.

Команда Станислава Черчесова победила со счетом 4:2.

2. Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев был отправлен в отставку.

Исполняющим обязанности наставника «бело-голубых» назначен Дмитрий Хохлов.

3. Мануэль Нойер пропустит до полугода.

Восстановительные процедуры потребуют больше времени, чем предполагалось изначально.

4. Неймар просил УЕФА исключить «Барселону» из Лиги чемпионов из-за невыплаченного каталонцами бонуса.

Нападающий «ПСЖ» Неймар и его отец до сих пор ведут спор с «Барселоной» о невыплате каталонцами 26-миллионного бонуса.

5. Константин Сарсания скончался в возрасте 49 лет.

6. Нигерия вышла на ЧМ-2018.

Этот чемпионат мира станет для африканской команды 6-м в истории.

Фото: Global Look Press

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