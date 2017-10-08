Победа сборной России, просьба Неймара. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 октября.
1. Сборная России победила Южную Корею в товарищеском матче.
Команда Станислава Черчесова победила со счетом 4:2.
2. Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев был отправлен в отставку.
Исполняющим обязанности наставника «бело-голубых» назначен Дмитрий Хохлов.
3. Мануэль Нойер пропустит до полугода.
Восстановительные процедуры потребуют больше времени, чем предполагалось изначально.
4. Неймар просил УЕФА исключить «Барселону» из Лиги чемпионов из-за невыплаченного каталонцами бонуса.
Нападающий «ПСЖ» Неймар и его отец до сих пор ведут спор с «Барселоной» о невыплате каталонцами 26-миллионного бонуса.
5. Константин Сарсания скончался в возрасте 49 лет.
6. Нигерия вышла на ЧМ-2018.
Этот чемпионат мира станет для африканской команды 6-м в истории.
Фото: Global Look Press