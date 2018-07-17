Победа сборной Франции принесла убытки их китайскому спонсору

Победа французской сборной на завершившемся в воскресенье в Москве чемпионате мира по футболу принесла потери их китайскому спонсору — производителю кухонной техники. Ему придется вернуть своим клиентам немалую сумму.

Компания в начале июня запустила рекламу с участием игроков французской сборной, пообещав в случае их победы на чемпионате возместить полную стоимость в 4999 юаней (747 долларов) «Набора чемпионата» тем, кто приобрел определенный товар c 1 июня по 3 июля.

Как пишут китайские СМИ, традиционные продажи компании во время чемпионата выросли на 20% по сравнению с показателями мая, онлайн-продажи увеличились на 30%.

При том, что общая сумма выплат клиентам, купившим рекламный набор в обозначенный период, составит 79 миллионов юаней (11,8 миллиона долларов).

Непосредственно компания вернет покупателям 29 миллионов юаней за интернет покупки, остальные 50 миллионов юаней (7,4 миллиона долларов) будут возвращать региональные дистрибьюторы за покупки в обычных магазинах.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт