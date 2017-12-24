Победа «Барселоны» над «Реалом», рекорд Марека Гамшика. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 декабря.

1. «Барселона» раскатала «Реал» в «Эль-Класико». Онлайн матча, в котором «сине-гранатовые» поиздевались над соперниками.

А еще Лионель Месси сделал столько же острых передач, сколько и мадридцы, и забил 17-й гол во всех матчах против «галактикос».

2. «Манчестер Сити» – первый клуб в истории АПЛ, забивший 100 голов за один календарный год.

До образования премьер-лиги последним английским клубом, забившим 100 или более мячей за один календарный год, был «Ливерпуль» (106 голов в 1982 году).

3. Марек Гамшик побил рекорд Диего Марадоны по количеству голов за «Наполи».

На счету словака 116 голов за неаполитанцев.

4. «Эвертон» объявил о рекордном доходе по итогам сезона-2016/17.

Мерсисайдцы заработали 171,3 млн фунтов.

5. Кристоф Галтье возглавит «Лилль».

51-летний французский специалист вступит в должность главного тренера «догов» 29 декабря.

Фото: Global Look Press

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