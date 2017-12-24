Победа «Барселоны» над «Реалом», рекорд Марека Гамшика. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 декабря.
1. «Барселона» раскатала «Реал» в «Эль-Класико». Онлайн матча, в котором «сине-гранатовые» поиздевались над соперниками.
А еще Лионель Месси сделал столько же острых передач, сколько и мадридцы, и забил 17-й гол во всех матчах против «галактикос».
2. «Манчестер Сити» – первый клуб в истории АПЛ, забивший 100 голов за один календарный год.
До образования премьер-лиги последним английским клубом, забившим 100 или более мячей за один календарный год, был «Ливерпуль» (106 голов в 1982 году).
3. Марек Гамшик побил рекорд Диего Марадоны по количеству голов за «Наполи».
На счету словака 116 голов за неаполитанцев.
4. «Эвертон» объявил о рекордном доходе по итогам сезона-2016/17.
Мерсисайдцы заработали 171,3 млн фунтов.
5. Кристоф Галтье возглавит «Лилль».
51-летний французский специалист вступит в должность главного тренера «догов» 29 декабря.
Фото: Global Look Press