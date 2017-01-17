По условиям нового контракта зарплата Сальваторе Боккетти сократится вдвое

«Спартак» объявил о подписании нового соглашения с итальянским защитником команды Сальваторе Боккетти. По имеющейся информации, итальянец будет получать зарплату вдвое меньше предыдущей.

Сегодня футбольный клуб «Спартак» и защитник Сальваторе Боккетти продлили трудовые отношения. Новое соглашение с 30-летним игроком рассчитано на три года — до 30 июня 2020 года.

Стали известны финансовые подробности нового контракта защитника Сальваторе Боккетти со «Спартаком». По условиям договора зарплата 30-летнего итальянца с июня 2017-го будет составлять 1,3 миллиона евро в год. До этого срока он будет получать оклад в соответствии с прежним соглашением — порядка 2,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что Боккетти, срок действия контракта которого со «Спартаком» истекал в 2017 году, может покинуть команду: по сведениям СМИ, его не устраивали финансовые условия по новому соглашению. В текущем сезоне РФПЛ Боккетти провел 11 матчей.

Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляют «Галатасарай» и несколько клубов Серии А.

В составе москвичей футболист дебютировал 10 марта 2013 года. С тех пор он провел за «Спартак» 71 матч и забил 4 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс