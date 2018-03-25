По предварительному диагнозу у Жано Ананидзе – повреждение крестообразной связки

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Ананидзе

Полузащитник сборной Грузии Жано Ананидзе травмировал правое колено в товарищеском матче против сборной Литвы на домашнем поле. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Предварительный диагноз – повреждение крестообразной связки.

Сроки восстановления и точный диагноз станут известны после полноценного медицинского обследования.

Хавбек «Спартака» получил повреждение в игровой ситуации уже на пятой минуте встречи, после розыгрыша углового. Ананидзе унесли с поля на носилках.

Напомним, в этом сезоне Жано сыграл в шести играх, в которых отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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