По новому спонсорскому контракту «Реал» будет получать 70 млн евро в год

Автор: Владимир Шевелев 0

Реал Мадрид

Emirates договорился о продлении спонсорского контракта с «Реалом». Стороны решили продлить соглашение за год до истечения его срока. По новому договору Emirates останется титульным спонсором «Реала» до лета 2022 года.

Сумма, которую авиакомпания будет выплачивать «Реалу», повысилась почти втрое по сравнению со сделкой, которая была заключена в 2012 году, – до 70 миллионов евро в год.

Это больше, чем у «Барселоны» (55 миллионов евро) и «Манчестер Юнайтед» (64 миллиона евро).

Фото: Global Look Press
Источник: Palco23

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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