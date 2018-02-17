«По его мнению, сборная атлетов из России должна была снять ногу с педали газа». Главный тренер сборной США был вне себя от российского профессионализма

Автор: Дмитрий Темников 0

Главный тренер сборной США Тони Гранато был недоволен решением тренерского штаба сборной России, выпустившего за две минуты до конца матча первую спецбригаду большинства. В момент игры 5 на 4 (у американцев был удален Мэтт Гилрой) российская команда вела — 4:0.

«Взбесило ли меня этот момент? Да», — заявил Гранато на послематчевой пресс-конференции.

«Гранато был в ярости, потому что счет уже был 4:0. Он кричал: «Выпускайте их на лед, давайте!». По его мнению, сборная атлетов из России должна была снять ногу с педали газа, хотя разница шайб является одним из критериев для определения места в таблице», — отметил обозреватель NBC Пьер Макгуайр.

Напомним, команда Олега Знарка победила американцев (4:0), набрала в группе 6 очков и благодаря победе Словении над Словакией (3:2, Б) обеспечила себе первое место в квартете. Таким образом, россияне вышли в четвертьфинал без игры в квалификационном раунде плей-офф.

Фото: Global Look Press
Источник: Yahoo Sports 

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