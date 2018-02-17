«По его мнению, сборная атлетов из России должна была снять ногу с педали газа». Главный тренер сборной США был вне себя от российского профессионализма

Главный тренер сборной США Тони Гранато был недоволен решением тренерского штаба сборной России, выпустившего за две минуты до конца матча первую спецбригаду большинства. В момент игры 5 на 4 (у американцев был удален Мэтт Гилрой) российская команда вела — 4:0.

«Взбесило ли меня этот момент? Да», — заявил Гранато на послематчевой пресс-конференции.

«Гранато был в ярости, потому что счет уже был 4:0. Он кричал: «Выпускайте их на лед, давайте!». По его мнению, сборная атлетов из России должна была снять ногу с педали газа, хотя разница шайб является одним из критериев для определения места в таблице», — отметил обозреватель NBC Пьер Макгуайр.

Напомним, команда Олега Знарка победила американцев (4:0), набрала в группе 6 очков и благодаря победе Словении над Словакией (3:2, Б) обеспечила себе первое место в квартете. Таким образом, россияне вышли в четвертьфинал без игры в квалификационном раунде плей-офф.

Фото: Global Look Press

Источник: Yahoo Sports