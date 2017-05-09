Питерский «Зенит» предложит тренеру «Фиорентины» трёхлетний контракт

По окончании сезона главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может покинуть команду. Руководство питерцев уже подыскивает ему замену.

«Зенит» сделает предложение главному тренеру «Фиорентины» Паулу Соузе возглавить петербургскую команду по окончании нынешнего сезона. Специалист получит от «сине-бело-голубых» предложение подписать контракт сроком на три года. При этом считается, что у дортмундской «Боруссии» больше шансов заполучить Соузу, в котором немецкий клуб также заинтересован.

46-летний Соуза является главным тренером «Фиоры» с лета 2015 года. Ранее сообщалось, что по окончании нынешнего сезона он покинет пост главного тренера «Фиорентины». После 35 туров «фиалки» с 56 очками идут на седьмом месте в Серии А.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»