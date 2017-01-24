Письмо футболистов «Кубани», жеребьевка ЧМ-2018. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 23 января.

1. Футболисты «Кубани» попросили у Виталия Мутко найти деньги для команды.

2. С 27 февраля по 2 марта инспекция ФИФА проверит готовность стадионов к ЧМ-2018.

3. «Рома» повторила достижение 1930 года.

4. Жеребьевка ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в Кремле.

5. Дмитрий Лоськов может сыграть за «Локомотив» в сезоне 2016/17.

6. Мосты не сжигают. УЕФА незаметно провел презентацию питерской эмблемы Евро-2020.

7. Начальника стадия. Почему тренер и президент «Монпелье» поругались через прессу.

Фото: Global Look Press