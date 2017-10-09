Пирло завершает карьеру, «Манчестер Сити» готов купить Месси, болельщики «Динамо» пообщались с игроками. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 октября.
1. Андреа Пирло объявил о завершении карьеры
Легенда итальянского футбола Андреа Пирло объявил о завершении карьеры.
2. Роберт Левандовски вновь установил рекорд по числу голов в одном отборочном цикле
29-летний нападающий «Баварии» установил рекорд по числу голов в одном отборочном цикле Европы, забив 16 мячей.
3. «Манчестер Сити» предложит за Лионеля Месси 400 млн евро
Представители англичан вступили в переговоры с окружением 30-летнего аргентинца и пытаются убедить Месси пополнить их состав.
4. Болельщики «Динамо» пообщались с игроками клуба в неформальной обстановке
Игроки и фанаты смогли обсудить ряд наиболее актуальных для команды вопросов.
5. Серхио Рамос продлит контракт с «Реалом»
Срок соглашения будет рассчитан до 2021 года.
Фото: Global Look Press