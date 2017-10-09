Пирло завершает карьеру, «Манчестер Сити» готов купить Месси, болельщики «Динамо» пообщались с игроками. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Пирло

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 октября.

1. Андреа Пирло объявил о завершении карьеры

Легенда итальянского футбола Андреа Пирло объявил о завершении карьеры.

2. Роберт Левандовски вновь установил рекорд по числу голов в одном отборочном цикле

29-летний нападающий «Баварии» установил рекорд по числу голов в одном отборочном цикле Европы, забив 16 мячей.

 

3. «Манчестер Сити» предложит за Лионеля Месси 400 млн евро

Представители англичан вступили в переговоры с окружением 30-летнего аргентинца и пытаются убедить Месси пополнить их состав.

4. Болельщики «Динамо» пообщались с игроками клуба в неформальной обстановке

Игроки и фанаты смогли обсудить ряд наиболее актуальных для команды вопросов.

5. Серхио Рамос продлит контракт с «Реалом»

Срок соглашения будет рассчитан до 2021 года.

 

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Зенит» вышел в групповой этап Лиги Европы, состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, Ибрагимович подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Главные новости дня

Рамзан Ахматович Кадыров

ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» потеряли очки, Киллиан Мбаппе не может перейти в «ПСЖ» из-за финансового фэйр-плей. Главные новости дня

Криштиану Роналду

Альтернатива Кубку конфедераций, список Криштиану Роналду. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 