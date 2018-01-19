Pirelli представила новый дом для легендарных игроков команды «Интер»

Pirelli объединяет легендарную футбольную команду «Интер» и всех неравнодушных к ее истории, предоставляя возможность принять участие в формировании Зала славы «нерадзурри» («черно-синих»). Фанаты команды, журналисты и все, кто вовлечен в мир «Интер», смогут проголосовать за игроков, которые займут особое место в истории.

Компания Pirelli представила новое пространство The Hall of Fame — Зал славы футбольного клуба «Интер». Вдохновением для создания нового проекта, идея которого принадлежит Inter Forever, послужила долгая и успешная история легендарной футбольной команды «Интер». Любовь фанатов, значимость бренда на глобальной арене, количество трофеев разных лет и успехи, которые принадлежат также отдельным чемпионам, сделавшим каждую победу команды на поле возможной, – все это повлияло на рождение Зала славы «Интер», где те, кто создавал историю «нерадзурри», найдут свое законное место, чтобы увековечить богатое спортивное наследие клуба.

История сотрудничества компании Pirelli и «Интер» восходит к 1995 году и являет собой одно из самых долгих, успешных и плодотворных партнерских отношений в истории крупнейших европейских футбольных клубов. Такое партнерство стало возможным благодаря ценностям, которые исторически разделяют эти два бренда, и которые способствовали достижению больших спортивных целей. На счету команды 5 чемпионатов, 4 Кубка Италии, 4 итальянских Суперкубка, Лиги чемпионов, Кубок УЕФА и чемпионат мира по футболу ФИФА.

Уже 22 года ставшая известной во всем мире буква «P», нанесенная на футболки игроков команды «Интер», ассоциируется у преданных фанатов клуба с уникальными и незабываемыми моментами. Одним из таких событий стало прибытие в ряды «черно- синих» Роналдо, одного из самых знаковых игроков в новейшей истории футбола, который также дал старт незабываемым рекламным кампаниям, будучи одетым в футболку «нерадзурри».

На место в Зале славы «Интер» претендуют многие звездные игроки, такие как Роналдо и Хулио Круз, Патрик Виейра и Марио Корсо, Хавьер Санетти и Джузеппе Бергоми, Франческо Тольдо, Ивано Бордон и Вальтер Дзенга. Первых «игроков-икон» в Зал славы смогут выбрать фанаты команды, журналисты, сотрудники клуба и игроки из младшей лиги, претендующие на места в высшую. В список из 142 имен входят только те игроки, которые провели не менее 60 игр за клуб, выиграли хотя бы один трофей вместе с «Интер» и закончили свою профессиональную карьеру не менее 3 лет назад.

Для голосования необходимо просто зарегистрироваться на сайте inter.it и написать в выделенном разделе ваше предпочтение по каждой из четырех позиций. Являясь более 20-ти лет титульным спонсором «Интер», компания Pirelli также активно участвует в совместных благотворительных акциях. Одним из таких проектов стал «Интер Кампус» в Воронеже — футбольная школа на базе школы-интерната №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Благодаря этой инициативе итальянские футбольные методики стали доступны русским детям.

Фото: Pirelli

Источник: Pirelli

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