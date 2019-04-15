ПФЛ запустила новый сайт

Запуском нового сайта Профессиональная футбольная Лига подчеркивает: футбол во втором дивизионе заслуживает не меньшего внимания, чем в топ лигах. В командах ПФЛ выступает много талантливых футболистов, большинство из которых только начинают карьеру и имеют все шансы вырасти в больших мастеров, в том числе уровня сборной страны. Надеемся, теперь следить за этими игроками станет легче, что обязательно привлечет к ним заслуженное дополнительное внимание и специалистов и болельщиков.

Посмотреть новый сайт ПФЛ можно здесь

Предыдущий сайт ПФЛ был запущен в 2013 году. Его работа не вызывала нареканий, но развитие Лиги требовало принципиально нового технического решения. Одновременно с этим удалось решить задачу создания более удобного и функционального дизайна официального портала Профессиональной футбольной Лиги.

Одним из главных нововведений стала полная интеграция с системой электронной заявки, уже работающей в Лиге. Все результаты, статистика, изменения в составах моментально отображаются в соответствующих разделах. В любой момент пользователь сайта может получить самую актуальную информацию о каждой из 57 команд пяти территориальных групп ПФЛ.

Существенно переработан раздел прямых трансляций матчей. Теперь без перехода на другой ресурс можно следить за любой игрой Первенства ПФЛ. На одной странице автоматически собираются текстовая и видеотрансляции, составы команд, основная статистика и live-таблица соответствующей группы. А текущие результаты матчей доступны онлайн в новом табло в шапке сайта.

Вместе с этим сайт ПФЛ был оптимизирован. Конечно же, появилась и долгожданная адаптация для мобильных устройств, так что теперь быть в курсе всех ключевых событий самой большой лиги страны удобно вне зависимости от размера экрана.

Дизайн сайта выполнен в соответствии с современными тенденциями, позволяет легко найти любую нужную информацию, не отвлекает лишними элементами и будет оставаться актуальным еще долго. При этом обновление не вызовет проблем у пользователей, привыкших к предыдущей версии: меню интуитивно понятно, ключевые разделы сохранены, а самые важные и интересные из них выведены на главную страницу.

Фото: ПФЛ

Источник: ПФЛ

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