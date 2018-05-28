ПФЛ провела акцию «Страна, живи футболом!»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Акция ПФЛ "Страна живи футболом!"

Накануне чемпионата мира-2018 клубы Профессиональной футбольной лиги провели единую спортивно-социальную акцию «Страна, живи футболом!» Ее целью было подчеркнуть значение футбола в России.

Акция «Страна, живи футболом!» прошла с 11 по 24 мая на матчах ПФЛ  в каждой из пяти соревновательных групп: «Запад», «Центр», «Юг», «Урал-Приволжье» и «Восток». Клубы ПФЛ стремятся выполнять важную роль в регионах. В командах Лиги много молодых игроков и местных воспитанников, которые открыты к общению и надеются на взаимное внимание со стороны любителей футбола.

Акция ПФЛ "Страна живи футболом!"

«Наша акция покажет единство и продемонстрирует солидарность и содружество футбольного сообщества», — заявлял перед стартом «Страна, живи футболом!»  президент Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов.

По словам  Андрея Соколова, акция была направлена на том, чтобы «на стадионе оказались те, кто связан с футбольным сообществом, то есть занимающиеся дети, юноши, девушки, потому что в некоторых городах есть и команды девушек, а также родители, ветераны футбола, болельщики, которые переживают за свои команды».

«Призыв «Страна, живи футболом!» на территории нашей огромной страны может особенно показать, что футбол жив, он будет жить, но к нему нужно бережное отношение, внимание и разносторонняя поддержка, в том числе со стороны региональных властей, местных органов управления», — подчеркнул глава ПФЛ.

Источник: ПФЛ
Фото: ПФЛ

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