ПФЛ проведет акцию «Страна, живи футболом!»

Клубы Профессиональной футбольной Лиги стремятся выполнять важную роль в регионах. В командах ПФЛ много молодых игроков и местных воспитанников, которые открыты к общению и надеются на взаимное внимание со стороны любителей футбола.

Важность единения с болельщиками клубы Лиги постараются отразить во время единой спортивно-социальной акции «Страна, живи футболом!», которая пройдет с 11 по 24 мая на матчах ПФЛ.

Приходите на игры Первенства России по футболу, поддерживайте свою местную команду, это поможет ей стать лучше и сильнее. Только вместе мы можем сделать футбол ярче, интереснее, привлекательнее. Кому дорог футбол в регионах – не будьте равнодушными и окажите необходимую поддержку!

Акция «Страна, живи футболом!» должна отразить солидарность футбольного содружества, болельщиков команд, региональных властей и муниципалитетов в развитии самого массового вида спорта.

Источник: ПФЛ

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