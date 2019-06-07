ПФЛ подвела итоги сезона-2018/19

7 июня в Москве состоялись Общее собрание Членов Профессиональной футбольной Лиги и торжественный вечер, на котором были подведены итоги спортивного сезона 2018-2019 годов.

На Общем собрании, прошедшем под председательством президента Ассоциации «Профессиональная футбольная Лига» Андрея Соколова, были утверждены спортивные результаты ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ спортивного сезона 2018–2019 гг.

Были проведены выборы в Совет Ассоциации «ПФЛ». В состав данного органа управления организации избраны Алексей Севастьянов (ФК «Псков-747»), Ирина Петухова (ФСК «Долгопрудный»), Александр Акимов (ФК «Торпедо-Владимир»), Юрий Поляков (ФК «Рязань»), Олег Митрофанов (ФК «Калуга»), Василий Иванов (ФК «Химки»), Александр Сахтариди (ФК «Машук-КМВ» Пятигорск), Каплан Хуако (ФК «Дружба» Майкоп), Александр Карпенко (ФК «Биолог Новокубанск» Прогресс), Дмитрий Герасимов (ФК «Лада-Тольятти»), Константин Арестов (ФК «Челябинск»), Михаил Наволокин (ФК «Лада» Димитровград), Сергей Новиков (ФК «Иртыш» Омск), Валерий Еркович (ФК «Сибирь» Новосибирск).

Заслушав информацию об участии футбольных клубов и Ассоциации «ПФЛ» в реализации стратегических и программных документов российского футбола, Общее собрание поручило Совету Лиги и Администрации ПФЛ осуществить комплекс мероприятий по подготовке проекта программы развития Профессиональной футбольной Лиги на ближайшие годы. Проект данной программы будет вынесен на рассмотрение Общего собрания Членов ПФЛ в ноябре-декабре 2019 года.

На торжественном вечере, посвященном итогам спортивного сезона 2018-2019 годов, состоялось чествование победителей, призеров и лауреатов.

Призеры ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2018-2019

Группа «Запад»

1. «Текстильщик» Иваново

2. «Локомотив-Казанка» Москва

3. «Велес» Москва

Группа «Центр»

1. «Торпедо Москва»

2. «Сокол» Саратов

3. «Металлург» Липецк

Группа «Юг»

1. «Чайка» Песчанокопское

2. «Урожай» Краснодар

3. «Волгарь» Астрахань

Группа «Урал-Приволжье»

1. «Нефтехимик» Нижнекамск

2. «КАМАЗ» Набережные Челны

3. «Сызрань 2003»

Группа «Восток»

1. «Сахалин» Южно-Сахалинск

2. «Иртыш» Омск

3. «Зенит» Иркутск

Лауреаты сезона

Лучшие игроки

Группа «Запад» – Александр Долгов («Локомотив-Казанка» Москва)

Группа «Центр» – Рагим Садыхов («Торпедо Москва»)

Группа «Юг» – Амур Калмыков («Урожай» Краснодар)

Группа «Урал-Приволжье» – Мераби Уридия («Нефтехимик» Нижнекамск)

Группа «Восток» – Андрей Разборов («Иртыш» Омск)

Лучшие бомбардиры

Группа «Запад» – Александр Долгов («Локомотив-Казанка» Москва)

Группа «Центр» – Иван Сергеев («Торпедо Москва»)

Группа «Юг» – Амур Калмыков («Урожай» Краснодар)

Группа «Урал-Приволжье» – Александр Субботин («Звезда» Пермь)

Группа «Восток» – Андрей Разборов («Иртыш» Омск)

Лучшие тренеры

Группа «Запад» – Денис Бояринцев («Текстильщик» Иваново)

Группа «Центр» – Игорь Колыванов («Торпедо Москва»)

Группа «Юг» – Виталий Семакин («Чайка» Песчанокопское)

Группа «Урал-Приволжье» – Михаил Белов («Носта» Новотроицк)

Группа «Восток» – Владимир Арайс («Иртыш» Омск)

Лучшие молодые игроки

Группа «Запад» – Александр Долгов («Локомотив-Казанка» Москва)

Группа «Центр» – Дмитрий Лаврищев («Ротор-2» Волгоград)

Группа «Юг» – Николай Гиоргобиани («Чайка» Песчанокопское)

Группа «Урал-Приволжье» – Денис Макаров («Нефтехимик» Нижнекамск)

Группа «Восток» – Владимир Марков («Чита»)

Лауреаты премии «За активность в реализации социальных акций»

«Волга» Ульяновск

«Текстильщик» Иваново

«Химик» Новомосковск

«Металлург» Липецк

Лауреатами учрежденной в 2005 году Профессиональной футбольной Лигой премии имени Дмитрия Пасынского «За большой вклад в развитие спортивной журналистики и популяризацию футбола» стали журналисты издательского дома «Спорт-Экспресс» Юрий Голышак и Александр Кружков.

Фото: пресс-служба ПФЛ

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