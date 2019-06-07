ПФЛ подвела итоги сезона-2018/19

7 июня в Москве состоялись Общее собрание Членов Профессиональной футбольной Лиги и торжественный вечер, на котором были подведены итоги спортивного сезона 2018-2019 годов.
На Общем собрании, прошедшем под председательством президента Ассоциации «Профессиональная футбольная Лига» Андрея Соколова, были утверждены спортивные результаты ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ спортивного сезона 2018–2019 гг.
Были проведены выборы в Совет Ассоциации «ПФЛ». В состав данного органа управления организации избраны Алексей Севастьянов (ФК «Псков-747»), Ирина Петухова (ФСК «Долгопрудный»), Александр Акимов (ФК «Торпедо-Владимир»), Юрий Поляков (ФК «Рязань»), Олег Митрофанов (ФК «Калуга»), Василий Иванов (ФК «Химки»), Александр Сахтариди (ФК «Машук-КМВ» Пятигорск), Каплан Хуако (ФК «Дружба» Майкоп), Александр Карпенко (ФК «Биолог Новокубанск» Прогресс), Дмитрий Герасимов (ФК «Лада-Тольятти»), Константин Арестов (ФК «Челябинск»), Михаил Наволокин (ФК «Лада» Димитровград), Сергей Новиков (ФК «Иртыш» Омск), Валерий Еркович (ФК «Сибирь» Новосибирск).
Заслушав информацию об участии футбольных клубов и Ассоциации «ПФЛ» в реализации стратегических и программных документов российского футбола, Общее собрание поручило Совету Лиги и Администрации ПФЛ осуществить комплекс мероприятий по подготовке проекта программы развития Профессиональной футбольной Лиги на ближайшие годы. Проект данной программы будет вынесен на рассмотрение Общего собрания Членов ПФЛ в ноябре-декабре 2019 года.
На торжественном вечере, посвященном итогам спортивного сезона 2018-2019 годов, состоялось чествование победителей, призеров и лауреатов.
Призеры ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2018-2019
Группа «Запад»
1. «Текстильщик» Иваново
2. «Локомотив-Казанка» Москва
3. «Велес» Москва
Группа «Центр»
1. «Торпедо Москва»
2. «Сокол» Саратов
3. «Металлург» Липецк
Группа «Юг»
1. «Чайка» Песчанокопское
2. «Урожай» Краснодар
3. «Волгарь» Астрахань
Группа «Урал-Приволжье»
1. «Нефтехимик» Нижнекамск
2. «КАМАЗ» Набережные Челны
3. «Сызрань 2003»
Группа «Восток»
1. «Сахалин» Южно-Сахалинск
2. «Иртыш» Омск
3. «Зенит» Иркутск
Лауреаты сезона
Лучшие игроки
Группа «Запад» – Александр Долгов («Локомотив-Казанка» Москва)
Группа «Центр» – Рагим Садыхов («Торпедо Москва»)
Группа «Юг» – Амур Калмыков («Урожай» Краснодар)
Группа «Урал-Приволжье» – Мераби Уридия («Нефтехимик» Нижнекамск)
Группа «Восток» – Андрей Разборов («Иртыш» Омск)
Лучшие бомбардиры
Группа «Запад» – Александр Долгов («Локомотив-Казанка» Москва)
Группа «Центр» – Иван Сергеев («Торпедо Москва»)
Группа «Юг» – Амур Калмыков («Урожай» Краснодар)
Группа «Урал-Приволжье» – Александр Субботин («Звезда» Пермь)
Группа «Восток» – Андрей Разборов («Иртыш» Омск)
Лучшие тренеры
Группа «Запад» – Денис Бояринцев («Текстильщик» Иваново)
Группа «Центр» – Игорь Колыванов («Торпедо Москва»)
Группа «Юг» – Виталий Семакин («Чайка» Песчанокопское)
Группа «Урал-Приволжье» – Михаил Белов («Носта» Новотроицк)
Группа «Восток» – Владимир Арайс («Иртыш» Омск)
Лучшие молодые игроки
Группа «Запад» – Александр Долгов («Локомотив-Казанка» Москва)
Группа «Центр» – Дмитрий Лаврищев («Ротор-2» Волгоград)
Группа «Юг» – Николай Гиоргобиани («Чайка» Песчанокопское)
Группа «Урал-Приволжье» – Денис Макаров («Нефтехимик» Нижнекамск)
Группа «Восток» – Владимир Марков («Чита»)
Лауреаты премии «За активность в реализации социальных акций»
«Волга» Ульяновск
«Текстильщик» Иваново
«Химик» Новомосковск
«Металлург» Липецк
Лауреатами учрежденной в 2005 году Профессиональной футбольной Лигой премии имени Дмитрия Пасынского «За большой вклад в развитие спортивной журналистики и популяризацию футбола» стали журналисты издательского дома «Спорт-Экспресс» Юрий Голышак и Александр Кружков.
Фото: пресс-служба ПФЛ