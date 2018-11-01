ПФЛ назвала 10 лучших голов, забитых в сентябре: дальние выстрелы, удар через себя и эффектный слалом

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru представляет 10 лучших мячей, забитых в сентябре в ОЛИМП – Первенстве ПФЛ сезона-2018/19. Лучшим голом месяца признан мяч в ворота астраханского «Волгаря», забитый дальним ударом в исполнении игрока «Спартака-Нальчика» Хачима Машукова.

Любопытно, что и второй мяч «Спартака-Нальчик» в матче с «Волгарем» (2:2) попал в десятку лучших голов месяца. Им отметился Магомет Шаваев, поразивший ворота соперника ударом через себя в падении.

10 лучших мячей, забитых в сентябре в ОЛИМП – Первенстве ПФЛ сезона-2018/19

Хачим Машуков («Спартак-Нальчик») Алексей Феколкин («Квант» Обнинск) Магомет Шаваев («Спартак-Нальчик») Дмитрий Савин («Академия футбола им. В. Понедельника») Андрей Пазин («Динамо» Брянск) Денис Чушъялов («КАМАЗ» Набережные Челны) Роман Тугарев («Казанка» Москва) Андрей Елисеев («Звезда» Пермь) Максим Малаховский ( «СЫЗРАНЬ-2003») Ираклий Логуа («Зоркий» Красногорск)

Голосование проводилось в официальном сообществе ПФЛ «ВКонтакте».

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Источник: ПФЛ

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