ПФЛ назвала 10 лучших голов, забитых в сентябре: дальние выстрелы, удар через себя и эффектный слалом

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

мяч

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru представляет 10 лучших мячей, забитых в сентябре в ОЛИМП – Первенстве ПФЛ сезона-2018/19. Лучшим голом месяца признан мяч в ворота астраханского «Волгаря», забитый дальним ударом в исполнении игрока «Спартака-Нальчика» Хачима Машукова.

Любопытно, что и второй мяч «Спартака-Нальчик» в матче с «Волгарем» (2:2) попал в десятку лучших голов месяца. Им отметился Магомет Шаваев, поразивший ворота соперника ударом через себя в падении.

10 лучших мячей, забитых в сентябре в ОЛИМП – Первенстве ПФЛ сезона-2018/19

  1. Хачим Машуков («Спартак-Нальчик»)
  2. Алексей Феколкин («Квант» Обнинск)
  3. Магомет Шаваев («Спартак-Нальчик»)
  4. Дмитрий Савин («Академия футбола им. В. Понедельника»)
  5. Андрей Пазин («Динамо» Брянск)
  6. Денис Чушъялов («КАМАЗ» Набережные Челны)
  7. Роман Тугарев («Казанка» Москва)
  8. Андрей Елисеев («Звезда» Пермь)
  9. Максим Малаховский ( «СЫЗРАНЬ-2003»)
  10. Ираклий Логуа («Зоркий» Красногорск)

Голосование проводилось в официальном сообществе ПФЛ «ВКонтакте».

Фото:

Источник: ПФЛ

Поделиться:

Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Строгино» – Георгию Черданцеву: «Не могли бы вы поставить на победу «Ротора-2» в завтрашнем матче? Нам очень нужны очки»

тв камера

13 октября. 15:00. Видеотрансляция матча «Сатурн» – «Торпедо» Москва

«Локомотив» одолел «Ростов», ЦСКА обыграл «Анжи», «Краснодар» получит премию «Лига Fair Play». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 