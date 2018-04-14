PFA опубликовала список претендентов на звание игрока года в Англии

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) опубликовала список игроков, претендующих на звание лучшего по итогам сезона в АПЛ. Победителей будут выбирать по двум категориям.

На почётную награду претендуют Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Лерой Зане («Манчестер Сити») и Давид Сильва («Манчестер Сити»).

Претенденты на звание лучшего молодого футболиста года в Англии по версии PFA: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Лерой Зане («Манчестер Сити»), Райан Сесеньон («Фулхэм») и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

В прошлом году лучшим игроком Английской Премьер-лиги стал нападающий «шпор» Гарри Кейн.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер PFA