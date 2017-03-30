Петр Порошенко обсудил ситуацию вокруг Романа Зозули с председателем правительства Испании

Президент Украины Пётр Порошенко обсудил с Мариано Рахоем ситуацию вокруг украинского футболиста Романа Зозули. Порошенко поблагодарил правительство Испании за поддержку.
«Ситуация с Романом Зозулей является результатом тщательно спланированной пропагандистской кампании в духе гибридной войны России против Украины», — процитировал президента Украины пресс-секретарь Святослав Цеголко.
Напомним, что ФИФА разрешила форварду перейти в любой клуб из чемпионата, который начинается в 2017 году, несмотря на превышение лимита переходов в течении одного сезона.
Фото: Global Look Press
Источник: страница Святослава Цеголко в Фейсбуке