Петр Немов: «Завершение карьеры? Пока не собираюсь становиться инвалидом»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

 

33-летний футболист Петр Немов планирует продолжить спортивную карьеру. С февраля 2016 года полузащитник не играет из-за перенесенной операции на колене.

«Пытаюсь понять, чем заниматься. Говорить о завершении карьеры пока не хочу. Главное препятствие – здоровье. В прошлом феврале сделал операцию на колене, которое с давних пор беспокоит. До этого несколько лет поддавался на уговоры и играл через боль. Все это привело к хирургическому вмешательству. Доигрался.

Сейчас у меня возник вопрос: а стоит ли становиться инвалидом? Просто побегать и с друзьями можно, но нужно и семью кормить.

Хочется играть в Премьер-Лиге. Последние два года выступал в ФНЛ – удовольствие не из приятных. Но этот вопрос непринципиальный», — заявил спортсмен.

Последним клубом Немова была «Томь». Одним из самых значимых успехов в карьере Петра стала победа в Кубке России 2011/12 в составе «Рубина».

Источник: Спорт Бизнес Online
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