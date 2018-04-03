Петербургское «Динамо» может переехать в Сочи

Автор: Евгений Морозов 0

Петербургское «Динамо» может перебазироваться в Сочи. Данный вопрос обсуждается с участием Бориса Ротенберга, учредителя и владельца клуба.

Судьба проекта зависит от его решения.

В пресс-службе «Динамо», тем не менее, отметили, что не располагают информацией касательно такой возможности.

В настоящее время в Сочи нет профессионального футбольного клуба. Местный стадион «Фишт» примет матчи ЧМ-2018.

В случае переезда в Сочи «Динамо» сохранит свое юридическое лицо, но, скорее всего, сменит название.

В нынешнем сезоне петербургская команда выступает в ФНЛ и после 30 туров идет на 7-м месте с 47 набранными очками.

Фото: Global Look Press
Источник: «Матч ТВ»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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