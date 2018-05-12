Петер Штегер покинет «Боруссию» Д по окончании сезона

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Штегер после матча с «Хоффенхаймом» сообщил, что покидает свой пост. Специалист проработал в клубе около полугода.

Штегер возглавил «Боруссию» посреди сезона вместо уволенного Петера Боша. Ранее сообщалось, что главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр согласился принять «шмелей» летом.

«Это был мой последний матч в качестве главного тренера «Боруссии», мы пришли к этому решению еще некоторое время назад. Новые вызовы, новый тренер – это пойдет клубу на пользу», — сказал Штегер.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Боруссии» Д

