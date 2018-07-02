Петер Шмейхель считает, что Игорь Акинфеев после матча с Испанией заслужил памятник

Легендарный голкипер сборной Дании Петер Шмейхель поделился мнением по поводу прошедшего матча 1/8 финала чемпионата мира—2018 между сборными Испании и России. А также отметил великолепную игру Игоря Акинфеева.

«Вчера Акинфеев сыграл фантастически, отразив все попытки испанцев забить гол. Игорь всегда имел репутацию отличного голкипера при отражении пенальти. Так что это был его звездный час. Я не знал, что в той стороне находится зона для болельщиков, и думал, что мы слышим ликование всей Москвы.

По всей стране мы видели памятники героям России, такие как Родина-мать в Волгограде. Акинфеев после этого матча тоже заслужил памятник.

Игру нельзя назвать красивой, но она была жесткой. Иногда матч выигрывают именно так — упорством, трудом. В основное время мы видели, что некоторые игроки, например Марио Фернандес, едва могли двигаться. Они лежали с судорогами на газоне. Думаешь про себя: что же будет в следующие полчаса? Но должен сказать, что российские футболисты боролись до конца, не сдаваясь не на миг», — сказал Шмейхель.

Фото: Global Look Press

Источник: RT на русском