Петер Шмейхель: «Неймар выступает посредственно. Вижу в нем главную проблему бразильцев»

Автор: Михаил Серебряков 0

Neymar

Бывший игрок сборной Дании Петер Шмейхель поделился мнением о форварде бразильской команды Неймаре. По его мнению, он является главной проблемой бразильцев.

«Неймар, на мой взгляд, выступает посредственно. Честно говоря, я вижу в нем главную проблему бразильцев.

Он использует чемпионат, чтобы убедить всех нас, болельщиков, что он лучший игрок в мире. Ни к чему хорошему это не приводит. Вместо того чтобы играть за сборную, Неймар играет за себя.

Он показывает изящные приемы, выбирает невероятные варианты. Все это смотрится хорошо, если срабатывает, а иначе – просто ужасно», – заявил Шмейхель.

Фото: Global Look Press
Источник: RT на русском

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