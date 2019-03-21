Первый матч на новом стадионе «Динамо» проведет 10 мая с «Ростовом»

Автор: Евгений Морозов 0

«Динамо» планирует провести домашние майские матчи РПЛ на своем новом стадионе. Открытие «ВТБ Арены» должно было состояться 10 марта игрой 19-го тура со «Спартаком», но комиссия запретила бело-голубым играть на «ВТБ Арене» из-за неудовлетворительного качества поля.

На этой неделе клуб сообщил, что в ближайшее время на арене начнутся работы по замене газона. Все мероприятия бело-голубые надеются завершить к маю.

Таким образом, матч 28-го тура с «Ростовом» (10 мая) и встреча 30-го тура против «Арсенала» (26 мая) должны пройти на новом динамовском стадионе.

Фото: Global Look Press
Источник: «Советский спорт»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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