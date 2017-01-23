Первый канал, «Матч ТВ» и ВГТРК отправили совместное предложение ФИФА по поводу приобретения прав на матчи ЧМ

Три российских телеканала уже сейчас готовы купить права на телетрансляции игр чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций-2017. Об этом сообщают российские СМИ.

По некоторым данным, руководства Первого канала, ВГТРК и «Матч ТВ» уже ведут переговоры с ФИФА. О сумме предполагаемой сделки ничего не сообщается. Однако, по заявлениям источника, договор не будет превышать 100 миллионов долларов.

Ранее глава РФС Виталий Мутко предположил, что покупка телеправ обойдется отечественным каналам именно в 100 миллионов евро. В ФИФА же за продажу трансляций по всему миру планируют выручить более 3 миллиардов долларов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС