Пермский край требует от «Амкара» вернуть 543 миллиона рублей

Министерство спорта Пермского края намерено взыскать с «Амкара»​ 543,411 миллиона рублей. В 2017-м и 2018 годах клуб получил от региона две субсидии – на 381,9 миллиона и 161,478 миллиона.

Летом прошлого года «Амкар» прекратил существование из-за долгов. В связи с его ликвидацией власти края провели проверку в части исполнения условий расходования средств бюджета. По ее результатам были выявлены несколько нарушений.

Теперь краевые власти требуют от «Амкара» вернуть выделенные средства в бюджет.

Фото: Cергей Дроняев

Источник: «Коммерсант»