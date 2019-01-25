Пермский край требует от «Амкара» вернуть 543 миллиона рублей

Автор: Евгений Морозов 0

РФПЛ. 24 тур. «Амкар» — «Локомотив» — 2:1. Москва. «РЖД Арена». 31 марта 2018 г.

Министерство спорта Пермского края намерено взыскать с «Амкара»​ 543,411 миллиона рублей. В 2017-м и 2018 годах клуб получил от региона две субсидии – на 381,9 миллиона и 161,478 миллиона. 

Летом прошлого года «Амкар» прекратил существование из-за долгов. В связи с его ликвидацией власти края провели проверку в части исполнения условий расходования средств бюджета. По ее результатам были выявлены несколько нарушений.

Теперь краевые власти требуют от «Амкара» вернуть выделенные средства в бюджет.

Фото: Cергей Дроняев
Источник:  «Коммерсант»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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