Пьерлуиджи Коллина: «Капитанам команд нужно дать больше полномочий при общении с судьями»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Коллина

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина поддержал идею главы организации Джанни Инфантино. Президент ФИФА ранее предложил наделить особыми правами при разговорах с арбитрами капитанов команд.

«Капитан — это не только тот, кто носит повязку, он имеет гораздо большее значение. Например, в регби капитан играет иную роль при общении с судьями по сравнению с одноклубниками.

То же самое мы хотим применить в футболе. Если появится один игрок, который станет беседовать с арбитрами, это будет полезно. Конечно, во время матчей могут быть определенные эмоции у игроков. Но капитанам, на мой взгляд, нужно дать больше полномочий», — заявил Коллина.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Вадим Павлов

Читайте по теме

Виталий Мутко пообещал сразу обнародовать результаты допинг-теста игроков «Ростова

Платини не вошел в пятерку кандидатов на пост президента ФИФА

В Нигерии хотели заставить работать мертвого судью

Добавить комментарий

Войти с помощью: 