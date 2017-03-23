Пьерлуиджи Коллина: «Капитанам команд нужно дать больше полномочий при общении с судьями»

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина поддержал идею главы организации Джанни Инфантино. Президент ФИФА ранее предложил наделить особыми правами при разговорах с арбитрами капитанов команд.

«Капитан — это не только тот, кто носит повязку, он имеет гораздо большее значение. Например, в регби капитан играет иную роль при общении с судьями по сравнению с одноклубниками.

То же самое мы хотим применить в футболе. Если появится один игрок, который станет беседовать с арбитрами, это будет полезно. Конечно, во время матчей могут быть определенные эмоции у игроков. Но капитанам, на мой взгляд, нужно дать больше полномочий», — заявил Коллина.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports