Перфоманс года, сломанные ворота и рок-звезда Глушаков. Как на «Открытие-арене» празднуют чемпионство

Спустя 16 лет футболисты московского «Спартака» подняли кубок чемпионов России над головами. Еженедельник «Футбол» представляет подборку фото и видео с красно-белого праздника.

Вот такой перфоманс подготовили болельщики «Спартака» для выходящих на поле футболистов.

А вот с другого ракурса.

Поклон всем болельщикам за поддержку. Заслужили!

Денис Глушаков проводит по-настоящему чемпионский сезон. И матч с «Тереком» — очередное доказательство.

Массимо Каррера празднует со своими футболистами. Ребров заставил.

Никто не знает, но под покровом ночи Зе Луиш надевает майку Зидана и красуется перед зеркалом, представляя себя в роли плеймекера.

Чемпионская химия «Спартака» и ее главный творец Массимо Каррера-Менеделеев.

Вот он, родненький! 16 лет не виделись!

После финального свистка болельщики ринулись на поле к своим кумирам. По истине, народное счастье.

Московский Мик Джаггер

Не спаивайте Антоху. Ему еще в Европе зажигать.

«Спартак» — чемпион!

Фото: Официальный твиттер футбольного клуба «Спартак», официальный сайт РФПЛ, официальный твиттер Александра Вишневского, официальный твиттер Алексея Сафонова

Источник: Еженедельник «Футбол»