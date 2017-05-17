Перфоманс года, сломанные ворота и рок-звезда Глушаков. Как на «Открытие-арене» празднуют чемпионство

Автор: Никита Поляков 0

Спартак

Спустя 16 лет футболисты московского «Спартака» подняли кубок чемпионов России над головами. Еженедельник «Футбол» представляет подборку фото и видео с красно-белого праздника.

Спартак

Вот такой перфоманс подготовили болельщики «Спартака» для выходящих на поле футболистов.

Спартак

А вот с другого ракурса.

Спартак

Поклон всем болельщикам за поддержку. Заслужили!

Глушаков

Денис Глушаков проводит по-настоящему чемпионский сезон. И матч с «Тереком» — очередное доказательство.

Каррера

Массимо Каррера празднует со своими футболистами. Ребров заставил.

Зе Луиш

Никто не знает, но под покровом ночи Зе Луиш надевает майку Зидана и красуется перед зеркалом, представляя себя в роли плеймекера.

Спартак

Спартак

Чемпионская химия «Спартака» и ее главный творец Массимо Каррера-Менеделеев.

Спартак

Вот он, родненький! 16 лет не виделись!

После финального свистка болельщики ринулись на поле к своим кумирам. По истине, народное счастье.

Московский Мик Джаггер

Промес

Не спаивайте Антоху. Ему еще в Европе зажигать.

Спартак

«Спартак» — чемпион!

Фото: Официальный твиттер футбольного клуба «Спартак», официальный сайт РФПЛ, официальный твиттер Александра Вишневского, официальный твиттер Алексея Сафонова
Источник: Еженедельник «Футбол»

 

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Промес

«Спартак» намерен сохранить Квинси Промеса на следующий сезон

Валерий Газзаев

Валерий Газзаев: «Хотелось бы, чтобы Промес принял гражданство и играл за сборную Россию»

Денис Глушаков

Денис Глушаков: «Мы стоим грудью за Карреру»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 