Перфоманс года, сломанные ворота и рок-звезда Глушаков. Как на «Открытие-арене» празднуют чемпионство

Спустя 16 лет футболисты московского «Спартака» подняли кубок чемпионов России над головами. Еженедельник «Футбол» представляет подборку фото и видео с красно-белого праздника.
Вот такой перфоманс подготовили болельщики «Спартака» для выходящих на поле футболистов.
А вот с другого ракурса.
Поклон всем болельщикам за поддержку. Заслужили!
Денис Глушаков проводит по-настоящему чемпионский сезон. И матч с «Тереком» — очередное доказательство.
Массимо Каррера празднует со своими футболистами. Ребров заставил.
Никто не знает, но под покровом ночи Зе Луиш надевает майку Зидана и красуется перед зеркалом, представляя себя в роли плеймекера.
Чемпионская химия «Спартака» и ее главный творец Массимо Каррера-Менеделеев.
Вот он, родненький! 16 лет не виделись!
Выбегание на поле. #СпартакЧемпион pic.twitter.com/y7JEW3IHQd
— AlexanderVishnevskiy (@a_vishnevskiy) May 17, 2017
После финального свистка болельщики ринулись на поле к своим кумирам. По истине, народное счастье.
Глушакова качают #СпартакТерек #чемпионство #глушаков #капитан pic.twitter.com/AmKnJMvNn1
— Ваня Карпов (@OnooQ) May 17, 2017
Московский Мик Джаггер
Не спаивайте Антоху. Ему еще в Европе зажигать.
«Спартак» — чемпион!
Фото: Официальный твиттер футбольного клуба «Спартак», официальный сайт РФПЛ, официальный твиттер Александра Вишневского, официальный твиттер Алексея Сафонова
Источник: Еженедельник «Футбол»