Переводчица пресс-конференции Клоппа: «Заминки произошли из-за специфического произношения и нелепых вопросов»

Переводчица Валерия Пак высказалась о работе на пресс-конференции главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком». Во время общения Клоппа с прессой в Москве возникли проблемы с переводом.

Простые вопросы и ответы после перевода теряли свой смысл, а более развернутые высказывания переводчица сокращала до 1-2 предложений.

Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал, что пресс-конференцию тренера организовывал «Ливерпуль».

«Да, произошли некоторые заминки из-за недостаточного опыта перевода в данной сфере, специфического произношения тренера и нелепых вопросов журналистов.

К помощи Мистера Клоппа отнеслась с благодарностью. Со звуком все было в порядке. Просто журналистам не надо делать фото во время того, как задают вопросы, потому что тогда людей не слышно.

Я не работаю в «Спартаке». До этого был опыт работы переводчиком на Кубке Конфедераций, но там обошлось без проблем. Тут же возникло много факторов, которые повлияли на такой перевод», – сказала переводчица.

Фото: Global Look Press

Источник: Metronews.ru