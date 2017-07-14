Натаниэл Чалоба перешел в «Уотфорд»

Информация о покупке хавбека «Челси» появилась на официальном сайте «шмелей». Примечательно, что Чалоба уже выступал за «Уотфорд» в сезоне-2012/13 на правах аренды.

Соглашение подписано сроком на пять лет. По некоторым данным, стоимость футболиста составила 5 млн фунтов. В дальнейшем эта сумма может увеличиться до 7 млн фунтов.

Кроме «Уотфорда» и «Челси», Чалоба успел поиграть за «Ноттингем Форест», «Мидлсбро», «Бернли», «Рединг» и итальянский «Наполи». Помимо того, он выступал за молодежную сборную Англии на недавно прошедшем чемпионате Европы (U-21).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Уотфорд»

Антон Муша Choose Your Destiny. Choose Life. Choose Football