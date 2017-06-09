Сергей Паршивлюк перешел в «Ростов»

«Ростов» продолжает взрывать российский трансферный рынок. Еще одним приобретением клуба стал защитник Сергей Паршивлюк.

Экс-капитан «Спартака» подписал с ростовчанами контракт на два года. В прошедшем сезоне Паршивлюк выступал за махачкалинский «Анжи», в составе которого провел 19 матчей и сделал одну голевую передачу.

Будучи игроком «Спартака», Сергей Паршивлюк трижды становился серебряным призёром РФПЛ. Также в активе 28-летнего футболиста 3 матча за сборную России.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Ростов»

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