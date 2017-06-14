Корентен Толиссо перешел в «Баварию»

«Бавария» совершила трансфер в летнее трансферное окно. В клуб перешел футболист из французской Лиги 1.
Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо подписал пятилетний контракт с «Баварией», об этом сообщает официальный сайт мюнхенцев. Ранее сообщалось, что сегодня француз пройдет медобследование в штабе команды.
В прошедшем сезоне Толиссо сыграл за «львов» в 31 матче. В этих встречах он забил 8 голов.
Фото: официальный сайт ФК «Бавария»
Источник: официальный сайт ФК «Бавария»
Источник: официальный сайт ФК «Бавария»